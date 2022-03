Fiore: «Lotta scudetto? Difficile che crollino tutte e tre»

Stefano Fiore, ex centrocampista, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 tra le varie della lotta Scudetto

«La sensazione, guardando quelle davanti, è che la Juve possa rientrare nel discorso scudetto, guardando poi anche il calendario suo e quello delle sue rivali. Ad eccezione dello scontro con l’Inter, che comunque sarà a Torino, quelle che le stanno davanti le ha affrontate tutte. La squadra di Allegri, secondo me, continuerà a marciare a questa velocità, ma fare la corsa su tre squadre e non solo su una rende il tutto molto più complicato. Mi sembra difficile che tutte e tre crollino, nonostante il periodo di appannamento che hanno avuto anche loro riprenderanno la loro marcia. Molte indicazioni, per me, arriveranno poi anche dalla prossima giornata. La Juve ha lo Spezia in casa, mentre Napoli e Milan si affrontano tra di loro ed è in ogni caso l’occasione per rosicchiare loro qualche punto in classifica».

