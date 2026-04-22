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Statistiche Milan, prevale il “Corto Muso” nei rossoneri: contro il Verona 13° successo di misura, solo un club ha fatto meglio
Statistiche Milan, prevale il “Corto Muso”. Contro il Verona è arrivato il 13° successo di misura dei rossoneri, solo un club ha fatto meglio
Il Milan si conferma una delle squadre più abili nel gestire le partite in situazioni di vantaggio nei principali campionati europei. Secondo i dati forniti da Opta, infatti, considerando i cinque maggiori tornei europei, solo il Napoli ha ottenuto più vittorie con un solo gol di scarto rispetto ai rossoneri in questa stagione.
Con quello arrivato contro il Verona la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha collezionato 13 successi di misura, uno in meno rispetto ai partenopei, fermi a quota 14. Un dato che evidenzia la capacità del Milan di portare a casa risultati importanti anche nelle gare più combattute, spesso decise da episodi o giocate individuali.
Entrando nel dettaglio, il Milan detiene un altro primato significativo: è la squadra che ha vinto più partite con il risultato di 1-0, ben otto volte. Un numero che testimonia non solo l’efficacia offensiva nei momenti chiave, ma anche la solidità difensiva mostrata in diverse occasioni nel corso della stagione.
Questo tipo di rendimento sottolinea una caratteristica precisa della squadra rossonera: la capacità di gestire il vantaggio e difenderlo fino al termine, un aspetto fondamentale soprattutto nelle competizioni lunghe e competitive come la Serie A.