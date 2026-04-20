Milan Verona, Allegri di corto muso ma i problemi restano: due nodi da sciogliere dopo i tre punti al Bentegodi

Milan Verona, per i rossoneri vittoria fondamentale per la Champions League ma Pulisic e Leao restano ancora a secco

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: senza incantare e con grande fatica, il Milan è tornato ieri al successo dopo due ko di fila, espugnando il campo dell’Hellas Verona (già destinato alla Serie B). A decidere la sfida è stata una rete di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao, siglando l’ennesima vittoria “di corto muso” della gestione Allegri. Per i rossoneri si tratta della 13ª vittoria con un gol di scarto in campionato, addirittura l’ottava per 1-0: un primato assoluto nei top-5 campionati europei per questa stagione. Come riporta il Corriere della Sera, il Diavolo ha sofferto e rischiato, ma ha centrato l’obiettivo di riagganciare il Napoli al secondo posto con 66 punti, allungando soprattutto a +8 sul Como quinto in classifica.

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Milan Verona e il rebus attacco: Pulisic ancora a secco

A cinque giornate dalla fine, il vantaggio appare rassicurante: mancano appena sette punti per avere la certezza aritmetica della prossima Champions League. Un traguardo vitale per la società di via Aldo Rossi, che punta ai 50 milioni di euro garantiti dalla competizione per regalare a Massimiliano Allegri una rosa ambiziosa per il 2026/2027. Tuttavia, la vittoria non nasconde i problemi strutturali, specialmente in attacco:

Christian Pulisic : L’americano continua ad apparire irriconoscibile; il suo digiuno dal gol prosegue dal match d’andata contro il Verona dello scorso dicembre.

: L’americano continua ad apparire irriconoscibile; il suo digiuno dal gol prosegue dal match d’andata contro il Verona dello scorso dicembre. Rafael Leao: Nonostante l’assist decisivo per Rabiot, la prestazione del portoghese non ha convinto pienamente, confermando un periodo di scarsa incisività sotto porta.

Domenica prossima, 26 aprile, è in programma il big-match a San Siro contro la Juventus (quarta a quota 63). Sarà lo scontro diretto definitivo per blindare il podio e, si spera, l’occasione per vedere finalmente risvegliati i talenti offensivi rossoneri prima del rush finale.