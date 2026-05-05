Statistiche Milan, neopromosse fatali per i rossoneri che contro Sassuolo, Cremonese e Pisa hanno raccolto una sola vittoria in stagione

Il Milan sta affrontando un periodo di difficoltà concretizzato con la sconfitta esterna in casa del Sassuolo, ma se c’è una statistica che più di tutte sta facendo rumore è quella contro le neopromosse. Nonostante il club rossonero abbia avuto un cammino soddisfacente contro le grandi squadre, contro le piccole ha faticato più del previsto.

Un dato clamoroso che emerge è il rendimento del Milan contro le tre squadre salite dalla Serie B: Cremonese, Sassuolo e Pisa. In queste sei partite, i rossoneri hanno ottenuto solo otto punti su diciotto disponibili, un rendimento che evidenzia una fragilità sorprendente.

I Risultati nel Dettaglio

Cremonese : 3 punti Milan-Cremonese 1-2 Cremonese-Milan 0-2

: Sassuolo : 1 punto Milan-Sassuolo 2-2 Sassuolo-Milan 2-0

: Pisa : 4 punti Milan-Pisa 2-2 Pisa-Milan 1-2

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Una Fragilità Difensiva Inattesa

Nel girone d’andata, la situazione non era certo migliore. Dopo aver affrontato tutte e tre le squadre neopromosse, il bilancio del Milan era negativo: su nove punti disponibili, ne sono stati conquistati appena due, frutto di pareggi con Cremonese e Sassuolo, e una sconfitta con il Pisa. Il dato più preoccupante riguarda la difesa: cinque gol segnati, ma ben sei subiti.

Un Paragone Scomodo: 2015-2016

Questo trend negativo contro le neopromosse riporta alla mente un altro anno difficile per il Milan: il 2015-2016. In quella stagione, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic prima e Cristian Brocchi poi, il Milan non riuscì a battere nessuna delle nuove arrivate in Serie A. I rossoneri, infatti, fallirono contro Bologna, Carpi e Frosinone, un bilancio che, a distanza di anni, si ripete, confermando la difficoltà del Milan contro le squadre meno abbordabili.

Una statistica che merita sicuramente una riflessione e che dovrebbe spingere il Milan a lavorare su determinati aspetti, specialmente in vista delle prossime sfide decisive per la qualificazione in Champions League.

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