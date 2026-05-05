Sassuolo Milan, il gol di Berardi è il più rapido subito dai rossoneri in questa stagione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dai dati ufficiali di Opta, la rete messa a segno da Domenico Berardi rappresenta il gol più veloce subito dal Milan in questa stagione. La marcatura, arrivata dopo soli 4 minuti e 36 secondi, ha costretto i rossoneri a una gara in salita che si è resa ancora più complicata a inizio secondo tempo con il 2-0 firmato da Laurienté.

L’analisi tattica di Massimiliano Allegri

Nonostante l’approccio shock, Massimiliano Allegri ha cercato di riportare ordine tra le fila del Diavolo. L’allenatore rossonero sa bene che in questa fase finale della stagione, dove ogni punto pesa come un macigno, cali di concentrazione del genere non possono essere tollerati. La reazione dei rossoneri non è arrivata e la sconfitta pesa nella corsa Champions League quando mancano solo 3 giornate alla fine della Serie A.