Stapelfeldt: «Non ci sono parole per descrivere l’amore degli italiani per il calcio»

Nina Stapelfeldt, attaccante svizzera del Milan Femminile, si è raccontata ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole:

ITALIA E ITALIANI – «Amo tutto dell’Italia: il tempo, il cibo, come tutti si godono la vita, si amo la combinazionazione di tutti questi fattori. Sapevo che gli italiani amassero il calcio e non credo ci sia una parola adatta ad esprimere questo amore ma lo si avverte chiaramente ed è bellissimo. Amo la loro passione per il calcio, la percepisci ogni giorno quando sei in campo. È straordinario».