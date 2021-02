Stankovic, un messaggio ben chiaro ad Ibra prima della gara di ritorno

Stankovic al Corriere dello sport nel giorno della vigilia del sedicesimo di ritorno di Europa League, dopo il 2-2 raccontato così

Stankovic al Corriere dello sport nel giorno della vigilia del sedicesimo di ritorno di Europa League, dopo il 2-2 raccontato così.

SU IBRA – «Dopo la fine del match di Belgrado l’ho baciato e abbracciato negli spogliatoi. Spero di fare lo stesso a Milano. Ibra è il numero uno e lo stimo come persona e calciatore, nel corso degli anni ha dimostrato la sua leadership e, nonostante l’età, sta confermando che la sua presenza in campo è ancora importante. Un messaggio? Tenga duro e non smetta di giocare, tanti lo ammirano e si rivedono in lui. E’ un esempio per chi ama questo sport. Lui e Sinisa? Non voglio perdermeli per niente al mondo. Li devo vedere a tutti i costi, in diretta o registrati…».