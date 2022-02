Stramaccioni: «Diaz? Ha delle qualità innegabili»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Stramaccioni intervenuto negli studi di Sky Sport, ha elogiato le doti di Brahim Diaz. Ecco le sue parole:

«Ha delle qualità innegabili, ma non è riuscito a trovare la consacrazione necessaria per la continuità. Nel derby si è rilanciato e secondo me pioli ha fatto le scelte giuste sul come e quando schierarlo in campo»