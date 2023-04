Stadio Milan, pronto il piano B: c’è stato un incontro con Scaroni! I rossoneri valutano diverse ipotesi oltre a La Maura

La Maura e non solo. Il Milan vuole accelerare sul tema stadio, come le parole di Scaroni hanno dimostrato nel M&A Meeting in AssoLombarda, ma si apre più scenari possibili. Quindi, oltre a La Maura, viene valutato anche San Donato, come riporta Repubblica – Milano.

Il sindaco di San Donato Francesco Squeri ha confermato che c’è stato un incontro tra il suo comune e il club rossonero per l’ipotesi di un progetto che coinvolga l’area di San Francesco. San Donato come ipotesi di riserva, mentre la società rossonera intenzionata a presentare il progetto su zona La Maura dopo le festività pasquali.

La terza ipotesi è quella di Sesto San Giovanni con il rispettivo sindaco Roberto Di Stefano che ha ribadito come il suo comune accoglierebbe a braccia aperte il Milan. Il nodo in questo caso è una questione di confini: i rossoneri vorrebbero rimanere a Milanlo.