Stadi aperti, incontro positivo Lega-Cts: mille tifosi in primavera

Stadi aperti, ieri c’è stata una riunione tra la Lega e il Cts dove si è parlato della possibile apertura degli impianti per un tot di persone. Vedere gli impianti vuoti è diventata ormai la normalità, ma l’assenza dei tifosi continua a essere un fardello pesante nel mondo del calcio. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro virtuale tra la Lega Serie A e il Comitato Tecnico Scientifico per parlare di tempi e modalità di una possibile e ovviamente parziale riapertura al pubblico.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le trattative hanno dato esito positivo e le intenzioni, sempre tenendo conto della curva dei contagi, sarebbero quelle di riaprire a mille persone in primavera. Si è poi parlato della questione Europeo, con il Cts che avrebbe aperto alla possibilità avere il 30% della capienza all’Olimpico di Roma per seguire la Nazionale di Roberto Mancini. Fra 10-15 giorni si passerà dal confronto da remoto a quello in presenza. E allora si potrà fare, si spera, un altro passo avanti.