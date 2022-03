Spugna elogia Giugliano: «Calciatrice ideale, può fare tutti i ruoli»

Alessandro Spugna è intervenuto ai microfoni di LFootball parlando della Roma Femminile e della corsa a scudetto e Champions

«Manuela è, per come vedo io il calcio, una calciatrice ideale. Può ricoprire più ruoli all’interno del reparto di centrocampo e in base a come gioca lei interpreta la gara in modo corretto. È una che va bene per il calcio moderno, un profilo internazionale quindi lei si adatta a giocare a 2 in mezzo al campo, da play, può fare la mezz’ala. Guardando i dati è quella che recupera più palloni del campionato italiano e di questo magari in molti non se ne accorgono perché si parla sempre di lei dal punto di vista tecnico e delle giocate, ma è una che lavora tanto anche in interdizione e nella fase di non possesso è davvero brava. Faccio fatica a dire quale sia il suo ruolo ideale perché lei può farli tutti e tutti molto bene»