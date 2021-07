SportMediaset: il Milan non vuole perdere Kessie, i dettagli

Il Milan non vuole perdere Franck Kessie e sarebbe pronto ad accontentare l’ivoriano riguardante l’ingaggio

Il Milan sarebbe pronto ad accontentare Franck Kessie. Lo riferisce SportMediaset. Il club di Via Aldo Rossi non vorrebbe perdere il proprio centrocampista a zero come con Calhanoglu e Donnarumma.

Pronti dunque circa 5-6 milioni di euro netti all’anno per un quadriennale. Nei prossimi giorni potrebbero giungere a Casa Milan gli agenti di Kessie per definire i vari dettagli.