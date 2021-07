Kessie, verso super rinnovo: cifre di un’operazione che il Milan vuole chiudere con esito positivo, senza rischiare di perdere il giocatore

Kessie, verso super rinnovo: cifre di un’operazione che il Milan vuole chiudere con esito positivo, senza rischiare di perdere il giocatore, magari a zero, come già successo recentemente con Donnarumma e Calhanoglu. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega così la situazione in atto: “Il diavolo rilancia”. E ancora: “Kessie chiede sei milioni. Si va verso il super rinnovo”.

POSIZIONE MILAN- “Il Milan-si legge- ci tiene al Presidente e ha deciso di alzare l’offerta per il rinnovo del centrocampista, evidentemente distratto dalle lusinghe in arrivo dalla Premier League. E non solo. In via Aldo Rossi- prosegue il quotidiano- c’è grande attenzione per il futuro di Franck Kessie e lo stesso Stefano Pioli preme per vedere risolto il caso al più presto: soprattutto dopo la rinuncia a Donnarumma e Calhanoglu”.