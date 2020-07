SportMediaset: è derby di mercato tra Milan e Inter per Tonali

SportMediaset: si incendia il mercato per Sandro Tonali, Juventus defilata, Inter e Milan si sfidano, ecco i dettagli

Il Milan in vista della prossima stagione vorrebbe rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Le sole certezze Kessie e Bennacer non basterebbero, ecco perché stando a quanto riferito da SportMediaset, in questa sessione estiva potrebbe esserci un vero e proprio derby di mercato tra i nerazzurri e rossoneri per Sandro Tonali.

La Juventus si sarebbe defilata e starebbe valutando altri profili, mentre l’Inter avrebbe avanzato una proposta di 32 +2 milioni di euro, optando per il prestito con obbligo di riscatto. Il Diavolo, grazie alla cessione di Suso al Siviglia, è entrato nettamente e sarebbe pronto a pareggiare la proposta di Zhang e superarla, offrendo un pagamento triennale e non quadriennale come la società nerazzurra. Elliott avrebbe stanziato un budget di 100 milioni di euro per il mercato in entrata.

Oltre a Tonali, il Milan vorrebbe trattenere non solo Zlatan Ibrahimovic ma anche Gianluigi Donnarumma, oltre a riscattare Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte.