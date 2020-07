SkySport – Inter in vantaggio su Tonali, ma il Milan non molla la presa

L’Inter vuole portare a casa il gioiellino del calcio italiano e del Brescia Sandro Tonali, ma dovrà fare i conti con un Milan agguerrito

Milan e Inter dovranno incontrarsi nel campo del calciomercato, e non per la prima volta per un centrocampista, per riuscire a strappare l’ok del Brescia e di Sandro Tonali così da portarsi a casa uno dei prospetti più rosei del calcio italiano. Al momento, secondo quanto riportato da SkySport, i neroazzuri rimangono quelli più favoriti ma i rossoneri, forti anche della volontà dello stesso Rangnick, impensieriranno e non poco i cugini.

Ad ogni modo il derby di mercato ritorna in campo dopo che il recente passato ha visto l’Inter aggiudicarsi sia Kondogbia che Sensi.