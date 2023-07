Sportiello: «È l’ultimo step della mia carriera, è un sogno…». Le parole del nuovo acquisto del Milan in conferenza stampa

Marco Sportiello ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo al Milan. Ecco le parole del nuovo acquisto rossonero:

«È l’ultimo step della mia carriera. Essere qui è un sogno, ma non lo dico per farmi vedere, non è una frase fatta, ma è davvero un sogno… Devo ancora un po’ realizzarlo, anche se è da un po’ di tempo che lo sapevo. Sono maturato molto, soprattutto negli ultimi tre anni. Credo sia arrivato al momento giusto. Credo di non eccellere in tantissime qualità tecniche, ma credo di avere tanti valori altri. Ho fatto la Serie D, la C2, la B, poi la Serie A a Bergamo. Nessuno mi ha regalato niente e mi sono conquistato tutto passo dopo passo. Arrivare in Serie A era un sogno, ed esserci dopo 10 anni è grande motivo di orgoglio».

