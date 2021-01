Sport Mediaset, il Milan domani potrebbe già chiudere per Meite

Meite già domani potrebbe virtualmente diventare un nuovo giocatore del Milan. Claudio Raimondi parla anche della trattativa per Simakan

Claudio Raimondi, esperto di Calciomercato di Sport Mediaset, ha parlato dell’operazione in fase di definizione che dovrebbe portare Meite al Milan: «Tonali uscito malconcio, ancora in dubbio Bennacer, Krunic col Covid ed ecco che il Milan sta accelerando per Meite che potrebbe chiudere con il Torino già domani per il prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista è diventato una priorità».

SIMAKAN – Il giocatore è uscito contro il Lens, una scelta che sembra tutelare l’imminente cessione del difensore al Milan. Operazione che dovrebbe costare intorno ai 18 milioni di euro.