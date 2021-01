Infortuni Tonali e Brahim Diaz: sospiro di sollievo, solo contusioni

Infortuni Tonali e Brahim Diaz, sospiro di sollievo per Stefano Pioli: niente di grave per i due calciatori usciti in seguito a due contrasti

Trauma contusivo al polpaccio sinistro per Tonali che aveva lasciato il campo addirittura in lacrime dopo un contrasto duro con Verdi. Fortunatamente una volta provveduto ai primi accertamenti si è subito acclarato che il giocatore non avesse bisogno di essere portato in ospedale. Per lui un grande spavento ed una brutta contusione.

Trauma contusivo alla caviglia sinistra per Brahim Diaz che ha lasciato il campo nella ripresa in favore di Hakan Calhanoglu.