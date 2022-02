ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Archiviata la vittoria nel derby, per il Milan è tempo di tornare in campo per la Coppa Italia. Stasera a San Siro attesi 30.000 spettatori

Stasera a San Siro c’è a sfida alla Lazio di Maurizio Sarri. Sugli splati di San Siro, come riportato dal Corriere della Sera, sono attesi oltre 30.000 spettatori.