Spettatori Milan Frosinone: previsti oltre 70 mila tifosi nonostante il freddo

Novità sugli spettatori attesi a San Siro per Milan Frosinone di domani sera: il Meazza pronto a tingersi di rossonero

I tifosi rossoneri non faranno mancare la propria vicinanza alla squadra in questo momento difficile e lo testimonia il numero degli spettatori attesi a San Siro per Milan Frosinone di domani sera. Una serata che si preannuncia particolarmente fredda, ma i tifosi milanisti non temono né il clima ostile né le ultime prestazioni negative dei ragazzi di Stefano Pioli.

Al Meazza sono previsti circa 70 mila spettatori. La gara valevole per il quattordicesimo turno di Serie A andrà in scena alle 20:45.