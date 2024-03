Spettatori Lazio Milan: i tifosi rossoneri rispondono presente, in quanti sono all’Olimpico

Per Lazio Milan i tifosi rossoneri rispondono presenti all’Olimpico per il match della giornata 27 della Serie A. Ecco gli spettatori presenti

È in corso Lazio Milan all’Olimpico. Per il match valido per l’anticipo del weekend di Serie A 2023-24 per la giornata 27 di campionato i tifosi rossoneri hanno risposto presenti.

Come riportato infatti da Dazn sono oltre 5.000 gli spettatori che sostengono i colori del Milan venuti da Milano per sostenere la propria squadra a fronte dei tifosi biancocelesti che riempiono il resto dello stadio.