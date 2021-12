Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato in conferenza stampa: gli ultimi aggiornamenti sulle nuove misure anti-Covid

Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato in conferenza dopo l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri.

DICHIARAZIONI – «Sarà obbligatoria la FFP2 per alcuni ambiti: trasporto a lunga percorrenza, locale, cinema, teatri, musei, eventi sportivi al chiuso e anche per gli stadi. In questi posti, al chiuso, non potranno essere consumati cibi e bevande. Servirà il green pass rafforzato, quindi esclude l’accesso a determinati luoghi con il tampone: o vaccinazione o guarigione».