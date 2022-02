Spalletti: «Scudetto? Dobbiamo battere squadre che sono al pari nostro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della gara contro la Lazio: le sue parole

OBIETTIVO CAMPIONATO – «Se ci diciamo che dobbiamo per forza vincere il campionato poi dopo si crea la situazione che se non lo vinci hai fallito è sbagliato. C’è la via di mezzo. La squadra sta lavorando correttamente, poi è chiaro che per vincere il campionato devi battere squadre che sono al pari nostro. Abbiamo avuto calciatori in Coppa d’Africa o infortunati, abbiamo fatto fatica e si è visto. Con i ricambi è un conto, se devi forzare sempre gli stessi, con questo saliscendi di emozioni, diventa difficile fare ragionamenti corretti. Sono sempre condizionati dal momento che stai attraversando».