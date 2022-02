Spalletti: «Il Cagliari avrebbe meritato di vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Spalletti è intervenuto nel post partita su Dazn elogiando il Cagliari per la grande prestazione messa in campo contro il Napoli.

LA PARTITA – «Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava sicuramente qualcosa in più. Non abbiamo mai preso in mano la partita, abbiamo avuto più possesso ma loro volevano fare questa partita. C’è da essere contenti del risultato finale. Abbiamo fatto troppo poco per la qualità che abbiamo, è stato bravo Osimhen a mettersi a disposizione perché ha rischiato di non giocare. Sono però ragazzi eccezionali, ma devono riconoscere che dobbiamo fare qualcosa di più. La qualità che abbiamo la dobbiamo usare. Si, questa è una occasione persa ma funziona così. Dire che era imperante vincere è una banalità. Bisogna accettare di non essere riusciti a prendere la partita in mano, questa volta non c’è riuscito anche per merito del Cagliari e di Mazzarri.