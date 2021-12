Spalletti sfida il Milan: «Domani mi aspetto di vedere il lavoro di Pioli»

Luciano Spalletti ha parlato di Milan e della partita che si aspetta di giocare contro la squadra di Pioli. Le sue dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, Luciano Spalletti ha parlato della squafdra di Pioli e del tipo di sfida che si aspetta a San Siro.

MILAN – «Mi aspetto la squadra che ho visto in questi due anni, col lavoro fatto da Pioli, con un modo di stare in campo chiaro così come le scelte dei singoli campioni che ha a disposizione. Io non voglio giocare contro squadre in difficoltà, ma contro squadre forti, perché il Napoli è una squadra che può giocare contro squadre forti, non ho bisogno di peggiorare gli altri per esibire la mia forza. Noi domani dobbiamo giocare da squadra forte, viva, il Vesuvio non deve essere una cartolina ma dobbiamo averlo dentro di noi per fare quello di cui abbiamo bisogno».

