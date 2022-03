Spalletti non è preoccupato dagli arbitri: «Si impegnano molto. Io ripongo fiducia in loro. La tecnologia è la strada giusta»

Nel corso della conferenza stampa pre-Udinese, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato della fiducia del mondo del calcio nella classe arbitrale, in riferimento dell’episodio di Torino-Inter. Ecco le sue parole.

ARBITRI – «Io ho fiducia, ho visto l’impegno che ci mettono e penso sia giusta la strada della tecnologia. Poi, non so dire se la stiano usando bene o male: per quanto abbiamo visto noi, la usano benissimo. Tre giorni fa, Giannoccaro ci ha direttamente mostrato ciò che accade nella sala VAR: è molto complicato far collimare tutto. Gli arbitri reagiscono alle cose che ritengono svolte male: noi siamo tranquilli e convinti di poter fare il nostro lavoro senza l’influenza di un possibile errore arbitrale».