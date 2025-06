Spalletti riparte subito dopo l’addio alla Nazionale? Proposta faraonica sul piatto. I dettagli

Spalletti può ripartire subito dall’Arabia Saudita dopo l’addio alla Nazionale Italiana: offerta faraonica sul piatto. I dettagli

Con un futuro che si preannuncia sempre più lontano dai confini italiani, Luciano Spalletti è al centro di una serie di intense negoziazioni internazionali, con l’Arabia Saudita in prima linea. Le voci di mercato si rincorrono, e secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, due proposte concrete provengono direttamente dal ricco campionato saudita, a cui si aggiunge una terza offerta al momento non meglio specificata.

L’offerta più eclatante, e quella che sta facendo più discutere, è indubbiamente quella avanzata dall’Al Nassr. Il club di Riyadh, noto per la sua potenza economica e per aver già attratto campioni di calibro mondiale, ha messo sul piatto per il tecnico toscano un contratto biennale con la possibilità di un’opzione per un’ulteriore stagione. La cifra è di quelle che fanno girare la testa: circa 18 milioni di euro a stagione. Una somma che testimonia la serietà dell’intento dell’Al Nassr di assicurarsi un allenatore di comprovata esperienza e successo come Spalletti.

I contatti tra le parti sono stati costanti e serrati nelle ultime ore, con Spalletti che si trova ora in una fase di profonda riflessione. Nonostante la pressione mediatica e l’importanza delle cifre in gioco, l’ex commissario tecnico della nazionale italiana non ha ancora fornito una risposta definitiva. La decisione è attesa a breve, e potrebbe arrivare “presto in un senso o nell’altro”, come sottolinea Pedullà. Le prime avvisaglie di questo assalto arabo risalgono a domenica scorsa, quando i primi contatti concreti sono stati avviati, ponendo la palla tra i piedi di Spalletti.

Questa situazione mette in luce non solo l’attrattiva crescente dei campionati mediorientali per i tecnici europei di alto profilo, ma anche la ricerca di nuove sfide da parte di allenatori che hanno già raggiunto importanti traguardi in Europa. La possibilità di lavorare con risorse economiche considerevoli e di contribuire alla crescita di un calcio emergente può essere un fattore determinante nella scelta di Spalletti.

Non è la prima volta, del resto, che il nome di Luciano Spalletti è al centro di importanti speculazioni di mercato. In passato, il suo nome è stato accostato con insistenza anche a panchine di prestigio in Italia, come quella del Milan. Un accostamento che, pur non essendosi mai concretizzato, testimonia la considerazione di cui gode Spalletti nel panorama calcistico internazionale e la sua capacità di attirare l’interesse di grandi club. Che sia l’Arabia Saudita la sua prossima destinazione, o che una delle “terze” offerte non identificate lo convinca a intraprendere un’altra rotta, il futuro di Luciano Spalletti si annuncia ricco di sviluppi e lontano dalle certezze del passato.