Spal Parma 2-2: Colombo regala il pari agli emiliani

Lorenzo Colombo sempre più decisivo con la maglia della Spal. Un suo gol ha regalato il pareggio contro il Parma

Sempre più decisivo. Lorenzo Colombo continua a segnare e a portare punti importanti alla Spal.

Dopo aver segnato tre gol in sei partite, oggi, al 91′ nel match contro il Parma, l’attaccante classe 2002 di proprietà del Milan ha firmato la sua quarta rete personale in campionato. Chissà che proprio i rossoneri non stiano facendo una attenta valutazione sul futuro dell’attaccante di Vimercate in vista della prossima stagione.