Spal-Milan Primavera 0-0 LIVE: Jungdal salva i rossoneri

Milan Primavera. Segui la cronaca del match contro la Spal valido per la 23esima giornata del campionato Primavera 1

Milan Primavera, scontro diretto play-off. I ragazzi di Giunti hanno la grande occasione di accorciare sulle zone che portano a giocarsi la fase finale nel match di questa mattina contro la Spal. Qui il live del match valido per la 23esima giornata del campionato Primavera 1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Spal Milan Primavera 0-0 LIVE

10.45 – Squadre che stanno ultimando le fase di riscaldamento. Tra poco il calcio d’inizio.

1′ SI PARTE! – L’arbitro Gino Garofalo dà il fischio d’inizio al match. Al Milan il primo possesso.

7′ – Milan che ha cominciato a far girare la palla nella metà campo avversaria. Spal schiacciata dietro e che gioca di ripartenza.

9′ OCCASIONE SPAL – Prima azione della squadra di casa. Seck pesca Savona dentro l’area, quest’ultimo mette un cross rasoterra su cui Coubis anticipa tutti e salva in corner.

11′ – Iniziativa personale di Capone. L’attaccante rossonero entra dentro l’area ma il suo destro termina altissimo.

15′ – Sembra aver preso le misure la Spal, con un Seck particolarmente ispirato e che sta mettendo in difficoltà Oddi sulla fascia sinistra rossonera.

19′ OCCASIONE SPAL – Sbaglia tutto Mionic con un retropassaggio che lancia Moro. Il numero 10 spallino salta Obaretin e calcia dal limite dell’area, respinge Jungdal.

25′ – Gara tutto sommato equibrata. Nei rossoneri bene fin qui Coli Saco e Capone, mentre un po’ spenti El Hilali e Olzer, ingabbiati dalla difesa estense.

36′ – Ritmi bassi e nessun occasione. Bene le difese di entrambe le squadre.

37′ TRAVERSA DI CAPONE! – Grandissima occasione per il Milan con un destro di Capone servito bene da El Hilali al limite dell’area. Sfortunato l’attaccante rossonero che centra in pieno la traversa.

38′ OCCASIONE SPAL! – Risponde subito la squadra di casa che approfitta di un errore in impostazione del Milan. Prima Seck si presenta davanti a Jungdal, ma trova un miracoloso Obaretin a fermarlo in scivolata. Il pallone rimane dentro l’area, ci arriva Moro che calcia di prima in diagonale. Palla fuori di pochissimo.

FINE PRIMO TEMPO – Termina qui la prima frazione al Mazza sul risultato di 0-0.

46′ SI RIPARTE! – Comincia il secondo tempo.

50′ – Ci prova la Spal da calcio d’angolo. Stacca più in alto di tutti Moro, che trova uno Jungdal attento.

53′ – Occasione per Olzer, servito dentro l’area da Capone dopo una grande azione personale. Il capitano non riesce a girare bene con il sinistro.

54′ OCCASIONE SPAL! – Altro errore in impostazione del Milan e estensi che ripartono velocemente. Seck serve bene Ellertsson che cerca un diagonale su cui è bravissimo Jungdal ad intervenire.

Spal Milan Primavera 0-0: il tabellino

MARCATORI:

SPAL (4-3-1-2): Galeotti; Savona, Yabre, Peda, Csinger; Attys, Colyn, Ellertsson; Tunjov, Seck, Moro. A disposizione: Rigon, Alcides, Iskra, Mamas, Fiorapani, Fiori, Zuberech, Borsoi, Raitanen, Semprini, Pith, Carra. All.: Scurto. MILAN (4-3-3): Jungdal; Oddi, Michelis, Obaretin, Coubis; Mionic, Saco, Tolomello; El Hilali, Capone, Olzer. A disp.: Moleri, Kerkez, Tahar, Filì, Bright, Robotti, Brambilla, Cretti, N’Gbesso, Roback, Pseftis. All.: Giunti.

ARBITRO: Gino Garofalo

ASSISTENTI: Piedipalumbo – Renzullo

AMMONITI: Mionic, Csinger

ESPULSI: