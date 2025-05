SPAL Milan Futuro: dove vedere il match, orario e probabili formazioni. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo Stadio Paolo Mazza si giocherà la gara valevole il ritorno dei playout di Serie C tra il Milan Futuro e la SPAL a cui non potranno prendere parte Jimenez e Camarda.. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

SPAL Milan Futuro, le probabili formazioni

SPAL (3-4-3): Galeotti; Bruscagin, Arena, Fiordaliso; Calapai, Paghera, Nador, Ntenda; Parigini, Molina, Spini. All. F. Baldini.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Alesi, Sandri, Branca, Bozzolan; Traorè, Ianesi. All. Oddo.

Orario e dove vederla in tv

SPAL-Milan Futuro si giocherà alle ore 20:00 di sabato 17 maggio per la gara d’andata dei playout del campionato di Serie C. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. In streaming, invece, sarà visibile sia su Now che su Sky GO.