Southgate vs E. Chiesa, quello scontro in partita – VIDEO

Italia-Inghilterra a Wembley: nel 1997 si affrontarono in campo Southgate ed Enrico Chiesa papà di Federico – VIDEO

L’Italia si gioca la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra di Gareth Southgate. Il ct inglese fa scattare subito la molla dell’amarcord non fosse altro per la presenza in campo di Federico Chiesa.

Sui social, infatti, è stato rievocato uno scontro di gioco tra Southgate (ex difensore e ora ct dell’Inghilterra) ed Enrico Chiesa, papà del numero 14 azzurro con un parapiglia dopo un brutto fallo.