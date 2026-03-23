Sosta nazionali, il Milan si svuota: tredici rossoneri a caccia del Mondiale

Sosta nazionali, il Diavolo perde i suoi pezzi pregiati in vista delle sfide decisive per l’accesso ai Mondiali, mentre Allegri prepara lo sprint finale

L’attuale stagione calcistica entra ufficialmente nella sua fase più delicata. Con la partenza dei vari protagonisti verso i rispettivi ritiri, ha inizio l’ultima pausa dell’anno, uno snodo cruciale che decreterà le ultime partecipanti per il Mondiale 2026 previsto in Nord America. Per il Milan, questo periodo rappresenta una sfida nella sfida: Massimiliano Allegri dovrà monitorare a distanza i suoi uomini per riaverli integri in vista della ripresa al Maradona contro il Napoli.

Il contingente rossonero nel mondo

Il centro sportivo di Milanello si è svuotato per gran parte, con ben tredici tesserati della prima squadra che hanno lasciato il gruppo per rispondere alle chiamate delle proprie selezioni, sia maggiori che giovanili. Tra i pali, la Francia si affida a Mike Maignan, mentre il centrocampo vedrà protagonisti veterani come Luka Modric e Adrien Rabiot. Non mancherà il contributo oltreoceano di Christian Pulisic, impegnato nel percorso di avvicinamento al torneo casalingo che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico.

La difesa sarà invece rappresentata da elementi come Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Anche le selezioni Under attingeranno dal serbatoio del Diavolo, con profili come Davide Bartesaghi, impegnato con l’Italia U21, e Zachary Athekame, convocato dalla Svizzera di categoria.

Obiettivo Pasquetta

Al rientro da questa pausa, i rossoneri si troveranno di fronte a un calendario infuocato. Le ultime otto giornate di Serie A non permetteranno distrazioni, specialmente con la pressione dei nerazzurri e delle altre pretendenti alle posizioni di vertice. Il primo ostacolo sarà il posticipo di Pasquetta contro la squadra di Antonio Conte. Per Allegri, sarà fondamentale avere ogni calciatore a totale disposizione per centrare gli obiettivi prefissati e onorare il finale di campionato.

L’elenco completo dei convocati del Milan

Secondo quanto riportato da MilanNews.it:

Mike Maignan (Francia)

(Francia) Zachary Athekame (Svizzera U21)

(Svizzera U21) Davide Bartesaghi (Italia U21)

(Italia U21) Koni De Winter (Belgio)

(Belgio) Pervis Estupinan (Ecuador)

(Ecuador) David Odogu (Germania U20)

(Germania U20) Strahinja Pavlovic (Serbia)

(Serbia) Fikayo Tomori (Inghilterra)

(Inghilterra) Ardon Jashari (Svizzera)

(Svizzera) Luka Modric (Croazia)

(Croazia) Christian Pulisic (USA)

(USA) Adrien Rabiot (Francia)

(Francia) Alexis Saelemaekers (Belgio)