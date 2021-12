Sorteggi Champions League: urna favorevole per le italiane

Si è svolto il sorteggio di Champions League: sorridono la Juventus e l’Inter che pescano rispettivamente lo Sporting e l’Ajax

Urna favorevole. Il sorteggio di Champions League svoltosi oggi a Nyon sorride alle squadre italiane. Evitate gli spauracchi principali si come Paris Saint Germain e Atletico Madrid, per i bianconeri e Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United e Liverpool per i neroazzurri, arrivati secondi nel proprio girone.

La Juventus accoppiata con lo Sporting mentre all’Inter di Simone Inzaghi toccherà affrontare l’Ajax. Ecco la lista completa delle partite:

1° ottavo di finale: Benfica-Real Madrid

2° ottavo di finale: Villarreal-Manchester City

3° ottavo di finale: Atletico Madrid-Bayern Monaco

4° ottavo di finale: Salisburgo-Liverpool

5° ottavo di finale: Inter-Ajax

6° ottavo di finale: Sporting Lisbona-Juventus

7° ottavo di finale: Chelsea-Lille

8° ottavo di finale: Psg-Manchester United