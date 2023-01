Sopresa Superlega: accolto il ricorso al tribunale di Madrid

Accolto il ricorso del tribunale di Madrid della Superlega: «La Uefa non può sanzionare i club partecipanti»

Come riferito da AS, il Tribunale Provinciale di Madrid ha accolto il ricorso della Superlega: ciò significa che i tre club ‘ribelli’, Juve-Real Madrid-Barcellona, non possono essere sanzionati da UEFA e FIFA.

I giudici hanno aggiunto: “Alla luce delle indicazioni che ci sono state messe a disposizione, non ci sembra giustificabile il comportamento dei convenuti a tutela degli interessi generali del calcio europeo. Quella che si avverte è un’azione che ha tutte le caratteristiche di un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione dominante”. Per questo motivo, FIFA e UEFA devono astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento o azione e dal rilasciare qualsiasi dichiarazione, che impedisca o ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione o lo sviluppo della Superlega.

Inoltre è vietato, durante il procedimento principale, direttamente o indirettamente (attraverso i loro membri associati, confederazioni, club licenziatari o leghe nazionali o nazionali) di annunciare o minacciare qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria nei confronti dei club, dirigenti e persone dei club e/o o giocatori che partecipano alla preparazione della Super League. FIFA e UEFA devono astenersi dall’escludere club e/o giocatori che partecipano alla preparazione della Super League.