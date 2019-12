Solo Ibra non basta, Elliott faccia un mercato degno del Milan

Elliott, Ibra non basta. La rosa del Milan è piena di falle e se Paquetà viene venduto va sostituito con un grande acquisto

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic darà entusiasmo e nuova linfa all’ambiente rossonero. Stefano Pioli accoglierà lo svedese a braccia aperte, speranzoso di risolvere almeno i problemi riguardanti l’attacco. Tuttavia, il solo arrivo dell’attaccante (38 anni e svincolato) non risolverà i problemi del Milan.

Il reparto che necessita di almeno uno o due rinforzi è il centrocampo. Servono elementi in grado di creare superiorità numerica, gente di esperienza che possa fare la differenza. La paura è che la cessione di Lucas Paquetà possa essere il sacrificio economico di gennaio. Il brasiliano, per quanto altalenante, sulla carta sarebbe uno dei giocatori più di qualità della rosa. In caso di cessione serve un sostituto di qualità e non un rincalzo. Insomma, l’arrivo di Ibra non deve essere un alibi per non fare un “vero” mercato da Milan.