Sogliano a DAZN: «Il Milan deve fare risultato, per il Verona è molto difficile ma ha bisogno di punti. E la squadra...»

Sogliano a DAZN ha parlato prima della partita tra il Verona e il Milan: le dichiarazioni del direttore sportivo sul match e non solo

Sogliano, direttore sportivo del Verona, ha parlato a DAZN prima della partita contro il Milan.



VITTORIA RITROVATA DOPO 4 SCONFITTE DI FILA – «E’ stata una settimana difficile prima di Parma. Per una squadra che si deve salvare lottare fino all’ultima giornata si passano questi momenti perché purtroppo bisogna saper convivere con le sconfitte durante il campionato, cosa che a dire la verità facciamo molta fatica, io per primo. Col Parma la squadra ha fatto una buona partita. Stasera è molto difficile perché il Milan è in un momento in cui deve fare risultato, ma anche noi abbiamo bisogno di punti. L’importante è che la squadra la interpreti con la cattiveria agonistica messa in campo a Parma».



GESTIRE L’UMORE DELLA SQUADRA – «E’ normale che noi ogni anno formiamo squadre che non conoscono il campionato italiano. Qualcuno riesce immediatamente a capirlo, qualcuno ha bisogno di tempo ma noi di tempo ne abbiamo poco perché il campionato è combattuto. Noi cerchiamo in settimana di entrare nella testa di questi ragazzi. Quando la squadra gioca col cuore e corre fa la sua figura».



CAMBIAMENTO SOCIETARIO – «Dal mio punto di vista è normale che tutti siamo in attesa, ma dobbiam ostare concentrati sul campo. A volte le notizie arrivano prima che poi si verificano. Il presidente è stato chiaro, ci ha detto che quando sarà il momento di parlare, parleremo. Sapete più voi di noi. In questo momento stare concentrati sul campo. Poi se ci sarà cambiamento ce ne sarà modo di parlare e confrontarsi».