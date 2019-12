Social, c’è chi consiglia ad Ibra la maglia numero 1 – FOTO

Sui social viene lanciato da Sport Mediaset l’hashtag #IbraNumero1: una scelta che rispecchierebbe la personalità dello svedese

Questo pomeriggio Sport Mediaset ha voluto lanciare la propria iniziativa (consiglio) a Zlatan Ibrahimovic per la propria nuova avventura al Milan. Il centravanti svedese, come noto, in passato ha indossato la numero 11 attualmente sulle spalle di Fabio Borini, proprio quel “doppio 1” ha aperto alla suggestione riassunta dall’hashtag #IbraNumero1.

Una mossa – scrive Sport Mediaset – degna della sua personalità e che farebbe vendere milioni di magliette per la gioia anche del marketing rossonero. Una scelta non nuova in Serie A visto che De Guzman lo prese per la sua parentesi al Chievo.