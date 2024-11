Slovan Bratislava Milan, Sacchi consiglia i rossoneri: «Ecco cosa devono fare per provare a raggiungere gli ottavi»

Slovan Bratislava Milan, Arrigo Sacchi ha consigliato i rossoneri in vista delle ultime tre partite del girone: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico, ha commentato così il momento del Milan:

PAROLE – Ha compiuto un’impresa vincendo al Bernabeu contro il Real Madrid ed è stato bravo a prendere i tre punti contro lo Slovan Bratislava. È una squadra che ha bisogno di lavorare per crescere. Mi auguro che riesca nell’impresa di fare altre tre vittorie. L’importante è che i rossoneri si affidino al loro gioco, senza badare all’avversario: ognuno deve dare l’anima, correre per sé e per i compagni. Quando ti comporti così, riceverai solo applausi. Certo, per qualificarsi direttamente bisogna fare un filotto di successi e vedere quali saranno i risultati delle concorrenti, ma non dobbiamo dimenticare che c’è sempre la possibilità di andare avanti attraverso i playoff. Il Milan ha un potenziale che deve essere ancora espresso completamente, deve trovare continuità, però non mancano le qualità. Io sarei contento se vedessi sul campo il massimo impegno da parte di tutti: il risultato sarà una conseguenza di questo atteggiamento».