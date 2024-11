Slovan Bratislava Milan: orario, dove vederla e formazioni

Slovan Bratislava Milan: orario, dove vederla e probabili formazioni. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo stadio Tehelné si giocherà la sfida valevole per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League tra lo Slovan Bratislava e il Milan. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del match: le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Slovan Bratislava Milan, le probabili formazioni

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. All. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Fonseca

Orario e dove vederla in tv

Slovan Bratislava Milan si gioca alle ore 18.45 di martedì 26 novembre. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.