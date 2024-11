Slovan Bratislava Milan, Fonseca cambia in difesa? Ballottaggio aperto, può concedere quella chance

Slovan Bratislava Milan, Paulo Fonseca potrebbe rilanciare Davide Calabria dal primo minuto al posto di Emerson Royal

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un importante novità di formazione in vista della sfida di domani pomeriggio tra Slovan Bratislava e Milan in Champions League, gara fondamentale per tenere aperta la possibilità di approdare direttamente agli ottavi di finale.

Paulo Fonseca starebbe infatti pensando di rilanciare dal primo minuto Davide Calabria al posto di Emerson Royal a destra. Dubbio che verrà sciolto nella rifinitura odierna.