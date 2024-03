Slavia Praga Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League

Slavia Praga Milan, sfida valida per il ritorno degli ottavi di UEFA Europa League, andrà in scena giovedì 14 marzo alle 18:45 alla Eden Aréna.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast oppure console PlayStation o XBox. Match visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 253.