Sky Sport – Insigne, ecco il motivo della visita dell’agente a Casa Milan

Ecco il motivo della visita di ieri dell’agente di Lorenzo Insigne a Casa Milan secondo i colleghi di Sky Sport

L’agente di Lorenzo Insigne è stato avvistato ieri a Casa Milan. Secondo Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport molto vicino al Napoli, si sarebbe trattato di una visita di cortesia ed anche un po’ di strategia. La stima da parte di Maldini e Massara verso il capitano azzurro è risaputa, ma vista l’età (l’attaccante va per i 30 anni) e l’ingaggio (5 milioni a stagione) per i rossoneri questa non sembra un’operazione fattibile.

Il classe ’91 è al momento concentrato sul campo e sul raggiungimento della qualificazione in Champions con il Napoli, ma il suo contratto scade nella prossima stagione ed i primi rumors non si fanno attendere. Così il suo procuratore ha utilizzato questa visita sia per proporre altri suoi assistiti al Milan che per mettere un po’ di pressione sulle spalle di Aurelio De Laurentiis in modo da sollecitarlo ad avviare i discorsi per il prolungamento di contratto.