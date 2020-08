Sky – Rinnovo Ibra al Milan si farà: la distanza tra le parti è colmabile

Permane l’ottimismo riguardo al rinnovo di Ibrahimovic al Milan: la distanza tra l’offerta rossonera e la richiesta di Raiola è colmabile

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, permane l’ottimismo riguardo al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. La distanza tra l’offerta rossonera e le richieste di Raiola per il suo assistito sono colmabili:

«Ci risulta una fiducia intatta da parte del Milan di arrivare al rinnovo di contratto con Ibra. Lo svedese vuole essere il giocatore più pagato del Milan, non per una questione di presunzione economica, ma perché si sente il giocatore più importante del Milan sotto tutti i punti di vista. Ha fatto una sua richiesta, il Milan ha fatto una sua offerta. C’è una distanza ma non è una distanza assolutamente incolmabile, anzi. C’è una differenza che a noi risulta meno ampia da quella che si sta raccontando in queste ore. Con fiducia intatta di poter arrivare ad un accordo ed un’intesa nei prossimi giorni. Ibra vuole rimanere al Milan, il Milan vuole tenerlo, ci sono le normali schermaglie in una trattativa, penso che alla fine un accordo verrà trovato».