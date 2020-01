Sky – Politano resta l’obiettivo, ma niente scambio con Kessié

Ecco le prossime mosse di calciomercato del Milan secondo Gianluca Di Marzio: Politano resta un obiettivo, ma niente contropartita

Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di Calciomercato, ha parlato delle prossime mosse del Milan che ha appena ufficializzato gli arrivi di Kjaer e Begovic. Ecco le sue parole:

«Ci sono stati gli aggiustamenti con gli arrivi di Kjaer e Begovic, che è un portiere di affidabilità e viene a sostituire Reina. Il Milan potrebbe cercare un esterno, ecco perché Politano non tramonta, ma il Milan non vuole dare dentro Kessie. I rossoneri vogliono provare a fare Politano senza l’ivoriano. Su Piatek serve una fiche da 28-30 milioni. Il polacco ha ricevuto diverse offerte in prestito, formula che il Milan non concede».