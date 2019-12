Sky: il Milan vende, Paquetà vicino al Psg di Leonardo

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan sarebbe in trattativa per cedere Lucas Paquetà al PSG

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan sarebbe in trattativa per cedere Lucas Paquetà al PSG. La trattativa sembra già in fase avanzata, con Leonardo che è pronto a strappare il brasiliano ai rossoneri.

Le parti sarebbero già d’accordo sull’operazione, mancano da definire in dettagli economici. Il Milan non vuole minusvalenze e chiede circa 35 milioni, i francesi potrebbero avvicinarsi a quella cifra senza troppi problemi. Dopo la sonora sconfitta di Bergamo il primo pensiero di Elliott è come vendere ed effettuare plusvalenze.