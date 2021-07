Sky – Ballo Toure al Milan si farà: ecco le ultime sull’operazione

Ballo Toure al Milan è solo rinviato: l’intoppo di questa mattina non precluderà l’esito dell’operazione

Come affermato da Alessandro Sugoni a Sky Sport, non sembrano esserci dubbi riguardo l’operazione che porterà Ballo Toure al Milan. Il calciatore senegalese oggi avrebbe dovuto sottoporsi alle visite mediche ma il suo arrivo in Italia è stato rinviato a causa di un intoppo burocratico che tuttavia non ne precluderà l’esito.

L’arrivo di Ballo Toure è stato dunque solo rinviato.