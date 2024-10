Skriniar Milan, lo slovacco si allontana! Può tornare in Serie A, la situazione

Skriniar Milan, il difensore slovacco si allontana dai rossoneri: contatti con la Juve, può tornare in Serie A. I dettagli

La sfida di San Siro contro l’Inter lo ha evidenziato ancora una volta. L’infortunio di Bremer ha fatto scattare l’allarme in casa Juventus, che in vista della sessione di gennaio ha assoluto bisogno di un difensore.

Il grande sogno del mercato Juve è Milan Skriniar, accostato in estate anche al calciomercato Milan. Lo slovacco, non contento del suo impiego a Parigi, potrebbe lasciare il PSG a stagione in corso ma soltanto in prestito e con parte dell’ingaggio da 10 milioni di euro più bonus pagati dal club parigino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. I rossoneri sembrano ormai defilati.