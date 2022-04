Skriniar avvisa le rivali: «Siamo in corsa per lo scudetto»

Ecco le parole di Skriniar ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Inter sulla lotta scudetto: «Siamo in corsa per lo scudetto»

«Grande sacrificio. Tre punti che valgono tantissimo. Sapevamo che avversario avessimo davanti, sono contento e orgoglioso abbiamo lottato fino all’ultimo e questo è il risultato. Una vittoria di sacrificio che ci voleva e ci spinge per le prossime partite. Le partite si vincono così ma è importante prendere i tre punti e non giocare bene. Siamo in corsa per lo Scudetto e vincere oggi era importante».