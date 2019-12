Jesus Suso può lasciare il Milan a gennaio: il Siviglia di Monchi starebbe preparando un’offerta per convincere la dirigenza rossonera

Il Siviglia ha mostrato serio interesse per Jesus Suso, l’esterno spagnolo con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe non rientrare negli schemi di Stefano Pioli e una sua cessione a gennaio non è un’utopia. Secondo quanto affermato da El Gol Digital, il ds degli andalusi Monchi avrebbe pronta un’offerta da 25 milioni di euro per il calciatore che ora tratterà insieme alla dirigenza rossonera e Mino Raiola una sua eventuale nuova avventura in Spagna.

Jesus Suso potrebbe essere dunque il “sacrificato designato” per il calciomercato di gennaio: l’idea di Pioli sembrerebbe infatti essere quella di schierare sin dal primo minuto un modulo che preveda due punte contemporaneamente in campo.