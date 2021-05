Sindaco Firenze: «Pioli grande uomo, ecco cosa ha fatto dopo la Champions»

Dario Nardella, sindaco di Firenze, su Twitter ha elogiato Stefano Pioli per un gesto nei confronti di Astori

Dario Nardella, sindaco di Firenze, su Twitter ha elogiato Stefano Pioli per un gesto nella giornata di oggi. Il tecnico è andato a Firenze per inaugurare un murale in onore di Astori. Le parole del primo cittadino del capoluogo toscano:

«Dopo aver conquistato un grande traguardo, Stefano Pioli è voluto tornare subito a Firenze per inaugurare con noi il murale di Davide Astori. Ci legherà sempre il dolore per quella maledetta giornata ma anche l’amore per il nostro Capitano. Grazie di cuore, mister».